Стали известны пары соперников по 1/8 финала Кубка Испании.

Наиболее захватывающим противостоянием обещает стать дерби, в котором Бетис примет Севилью.

Что касается признанных испанских грандов, то все они сыграют на выезде: Реал против Эльче, Атлетико Мадрид против Реал Сосьедад, а Барселона против Атлетика Бильбао.

15 января

Атлетико Балеарес — Валенсия
Жирона — Райо Вальекано
Спортинг Хихон — Кадис
Бетис — Севилья
Мальорка — Эспаньол

19 января

Эльче — Реал Мадрид
Реал Сосьедад — Атлетико Мадрид
Атлетик Бильбао — Барселона

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