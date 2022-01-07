Жребий Кубка Короля подарил болельщикам Севильское дерби.
Фото Getty Images
07 января 2022, 14:39
Стали известны пары соперников по 1/8 финала Кубка Испании.
Наиболее захватывающим противостоянием обещает стать дерби, в котором Бетис примет Севилью.
Что касается признанных испанских грандов, то все они сыграют на выезде: Реал против Эльче, Атлетико Мадрид против Реал Сосьедад, а Барселона против Атлетика Бильбао.
15 января
Атлетико Балеарес — Валенсия
Жирона — Райо Вальекано
Спортинг Хихон — Кадис
Бетис — Севилья
Мальорка — Эспаньол
19 января
Эльче — Реал Мадрид
Реал Сосьедад — Атлетико Мадрид
Атлетик Бильбао — Барселона
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