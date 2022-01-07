Испания

Жребий Кубка Короля подарил болельщикам Севильское дерби.

Стали известны пары соперников по 1/8 финала Кубка Испании.

Наиболее захватывающим противостоянием обещает стать дерби, в котором Бетис примет Севилью.

Что касается признанных испанских грандов, то все они сыграют на выезде: Реал против Эльче, Атлетико Мадрид против Реал Сосьедад, а Барселона против Атлетика Бильбао.

15 января

Атлетико Балеарес — Валенсия

Жирона — Райо Вальекано

Спортинг Хихон — Кадис

Бетис — Севилья

Мальорка — Эспаньол

19 января

Эльче — Реал Мадрид

Реал Сосьедад — Атлетико Мадрид

Атлетик Бильбао — Барселона

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