Испания

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Испании.

В рамках 20 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграет против Валенсии.

Реал — Валенсия

Суббота, 8 января, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид). Арбитр матча — Алехандро Эрнандес. Трансляция на Megogo.

Подопечные Карло Анчелотти подходят к поединку против Валенсии в качестве первой команды Ла Лиги. После 20 матчей "галактикос" набрали 46 очков и являются самой забивной командой чемпионата. На днях они провели поединок 1/16 финала Кубка Испании, который выдался не таким уж простым. Алькояно достойно сопротивлялось но все же класс Реала сказался и они увезли в Мадрид победу. Однако помимо Куртуа, вместо которого свой долгожданный шанс получил Андрей Лунин, Анчелотти выставил боевой состав, предоставив отдых лишь нескольким футболистам. Ну и не будем забывать о потерях. В игре с Валенсией точно не сыграют Дани Карвахаль, Лука Йович и Мариано. Альтернатив Кариму Бензема почти нет. Но и отметим возвращение Винисиуса, которое сыграет свою роль.

Валенсия также на днях играла свой матч в Кубке Испании и также с успехом прошла в 1/8 финала. Соперником "летучих мышей" был ФК Картахена из Сегунды. Не сказать, что Бордалас выставил полностью основной состав, скорее вышли игроки, которые регулярно появляются на поле в чемпионате на замену. И своим шансом они воспользовались. Ну а в Ла Лиге дела у команды идут не лучшим образом. но ситуация не критическая. Да, Валенсия пока не может выполнить цель от руководства — зацепиться за еврокубки, и на то есть объективные причины, которые отображаются в финансировании команды. Девятое место, 28 очков — пожалуй, справедливый результат. А игра против Реала будет сверхмотивацией для футболистов, ведь до шестого места рукой подать. Два очка разделяет их от зоны Лиги Конференций.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Аррибас, Мариано, Йович, Карвахаль, Бэйл — Лато, Дуро, Солер, Паулиста.