Испания

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Испании-2021/22.

В поединке в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает противостояние между Гранадой и каталонской Барселоной, которое пройдет на стадионе Нуэво Лос Карменес.

Гранада — Барселона

Суббота, 8 января, 19:30. Нуэво Лос Карменес, Гранада. Главный арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес (Астурия, Испания). Прямая трансляция на Megogo.

Поединки под руководством Хави на старте 2022 года даются каталонской Барселоне с не меньшими трудностями, чем после прихода испанского наставника на свой пост в клубе. В матчах против Мальорки в чемпионате (1:0) и Линареса в Кубке Испании (2:1) по итогу "блаугранас" все равно дожимали соперников за счет банального преимущества в классе, однако такой подход работает до первого серьезного сбоя, а хозяева Нуэво Лос Карменес вполне способны обеспечить все необходимые для него условия. Так или иначе, но две предыдущих очных встречи на Камп Ноу неизменно оставались за Гранадой.

Команда Роберта Морено сейчас находится в достаточных кондициях для того, чтобы замахнуться и на третий положительный для себя исход противостояния против именитого оппонента. Сенсационный вылет из Кубка Испании от скромной Манчи (1:0) остался в прошлом году, а предыдущие три игры в чемпионате "насриды" неизменно набирали очки. В том числе — в игре против действующего чемпиона страны, мадридского Атлетико (2:1). Цепочка неудачный выступлений на старте сезона потянула и продолжает удерживать Гранаду внизу турнирной таблицы, однако коллектив Морено выглядит далеко не безнадежным. Тем более, на фоне настолько неустойчивой Барселоны.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии определить не так уж и просто. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,74, тогда как потенциальный успех Гранады оценивается показателем 3,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Не сыграют: Санчес, Монторо, Соро, Рочина, Лосано — Гави, Ф. де Йонг, Араухо, Роберто, Фати, Дембеле, Педри, Ваге.

Под вопросом: Ариас — Гонсалес, Мингеса, Дест, Ленгле, Бальде, Брайтвейт, Умтити.

Результаты последних очных встреч Ла Лиги

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