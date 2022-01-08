Испания

Футболист Валенсии рассказал о своем длительном восстановлении после перелома.

Защитник Валенсии Кристиано Пиччини поделился воспоминаниями о травме, которую он получил в 2019 году в расположении сборной Италии.

По словам футболиста, хирурги были удивлены, когда оперировали его ногу.

"Сейчас травма преодолена на сто процентов, однако я до сих пор с ужасом ее вспоминаю. Я был уверен, что закончу карьеру. Через несколько месяцев после операции хирург сказал, что никогда подобного не видел у футболистов. Перелом коленных чашечек характерен для мотоциклистов, но никак не для нас.

Я попал в водоворот бед — не жил, а существовал на протяжении двух лет. Тогда я понял, что никакая травма не должна мешать играть мне в футбол — я сам должен решать такие вопросы. Поклялся сделать все, чтобы снова выйти на поле.

Когда я перешел в Аталанту, то мое колено не выдержало нагрузок и начало распухать. Гасперини же сказал, что ошибся, пригласив меня. Почему я должен делать ради него то, что навредит моему здоровью? Я вновь задумался о завершении карьеры.

Я ничего не имею против Гасперини, но его слова были гораздо хуже травм. Тогда я был близок к депрессии, но справился", — сказал Пиччини в интервью Джанлуке Ди Марцио.

В составе Аталанты Пиччини сыграл всего один матч и больше не выходил на поле.

В текущем сезоне в составе Валенсии итальянец сыграл 7 матчей во всех турнирах, сумев отличиться одним забитым мячом.