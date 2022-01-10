Испания

Опытный футболист летом станет свободным агентом.

Мадридский Атлетико в рамках зимней трансферной кампании намерен восполнить потерю на позиции правого защитника, связанную с уходом из команды англичанина Кирана Триппьера.

Для этого "матрасники" рассматривают кандидатуры различных футболистов, одной из которых может стать футболист Валенсии Даниэль Васс.

32-летний датчанин завершает свои отношения с "летучими мышами" уже следующим летом, а на предложение президента клуба Анила Мурти о продлении контракта ответил резким отказом на фоне того, что в прошлое межсезонье ему не дали покинуть клуб.

Несмотря на этот скандальный эпизод, Васс все равно сумел стать футболистом с наибольшим количеством игрового времени в чемпионате в своей команде (19 матчей, 1592 минут), пропустив лишь одну игру по причине дисквалификации.

Стоит отметить, что конкуренцию Атлетико в битве за подписание данного исполнителя готов составить Марсель, который уже предложил за трансфер игрока этой зимой чуть менее двух миллионов евро.

С другой стороны, Валенсия будет нуждаться в быстром поиске замены для датчанина, поэтому тренерский штаб может наложить право вето на передачу игрока в стан Атлетико на правах полугодичной аренды.