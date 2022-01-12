Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Суперкубка Испании.
Барселона - Реал, getty images
12 января 2022, 07:30
Барселона в рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании сыграет против Реала.
Барселона — Реал
Среда, 12 января, 21:00. Международный стадион имени Короля Фахда, Эр-Рияд. Главный арбитр встреч — Хосе Мартинес Мунуэра.
Барселона подходит к отчетной встрече, которая будет первым Эль-Класико для Хави, после непростого противостояния с Гранадой в чемпионате Испании. "Сине-гранатовые" вели по ходу матча, но пропустили ближе к концу встречи. Объективно, Суперкубок Испании — один из тех турниров, который может принести команде Хави необходимую уверенность и опыт, ведь для победы нужно выиграть всего лишь два поединка.
Однако нужно понимать, что соперники крайне сложные. Для молодой команды будет очень трудно выдержать такое сильное давление. К тому же, каталонцы страдают из-за обилия травмированных, а потому до сих непонятно, на кого тренерский штаб сможет рассчитывать, а без кого придется обойтись.
Реал, в свою очередь, в минувшем туре чемпионата Испании принимал на своем поле Валенсию и добился крайне убедительной победы со счетом 4:1. Мадридцы находятся в отличной форме и готовы побороться за титул. К тому же, у Карло Анчелотти нет таких серьезных кадровых потерь как у соперника.
Статистика личных встреч в последних пяти играх между этими командами говорит в пользу мадридцев. Так, "сливочные" победили в четырех поединках при одном ничейном результате. Барселона, определенно, будет полна желания сломить тенденцию.
Хави Эрнандес наконец-то сможет рассчитывать на Феррана Торреса, которого удалось зарегистрировать. Однако тот довольно долго был без игровой практики и, к тому же, переболел коронавирусом. Также выздоровел Педри, восстановились Рональд Араухо, Ансу Фати и Френки Де Йонг, но об их готовности ничего не известно.
У Реала точно не сыграют Мариано Диас и Гарет Бэйл, Хави же придется обойтись без Серхи Роберто. Также повреждение получил Эрик Гарсия, но о тяжести травмы бедра не сообщается.
Ожидаем, что команды выдадут поединок с высокими скоростями, а Реал сможет добиться победного результата в упорной борьбе.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Диас, Бэйл — Серхи Роберто
Под вопросом: Карвахаль, Йович - Торрес, Педри, Де Йонг, Араухо, Фати, Эрик Гарсия
прогноз 1:2