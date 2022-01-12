Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Суперкубка Испании.

Барселона в рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании сыграет против Реала.

Барселона — Реал

Среда, 12 января, 21:00. Международный стадион имени Короля Фахда, Эр-Рияд. Главный арбитр встреч — Хосе Мартинес Мунуэра.

Барселона подходит к отчетной встрече, которая будет первым Эль-Класико для Хави, после непростого противостояния с Гранадой в чемпионате Испании. "Сине-гранатовые" вели по ходу матча, но пропустили ближе к концу встречи. Объективно, Суперкубок Испании — один из тех турниров, который может принести команде Хави необходимую уверенность и опыт, ведь для победы нужно выиграть всего лишь два поединка.

Однако нужно понимать, что соперники крайне сложные. Для молодой команды будет очень трудно выдержать такое сильное давление. К тому же, каталонцы страдают из-за обилия травмированных, а потому до сих непонятно, на кого тренерский штаб сможет рассчитывать, а без кого придется обойтись.

Реал, в свою очередь, в минувшем туре чемпионата Испании принимал на своем поле Валенсию и добился крайне убедительной победы со счетом 4:1. Мадридцы находятся в отличной форме и готовы побороться за титул. К тому же, у Карло Анчелотти нет таких серьезных кадровых потерь как у соперника.

Статистика личных встреч в последних пяти играх между этими командами говорит в пользу мадридцев. Так, "сливочные" победили в четырех поединках при одном ничейном результате. Барселона, определенно, будет полна желания сломить тенденцию.

Хави Эрнандес наконец-то сможет рассчитывать на Феррана Торреса, которого удалось зарегистрировать. Однако тот довольно долго был без игровой практики и, к тому же, переболел коронавирусом. Также выздоровел Педри, восстановились Рональд Араухо, Ансу Фати и Френки Де Йонг, но об их готовности ничего не известно.

У Реала точно не сыграют Мариано Диас и Гарет Бэйл, Хави же придется обойтись без Серхи Роберто. Также повреждение получил Эрик Гарсия, но о тяжести травмы бедра не сообщается.

Ожидаем, что команды выдадут поединок с высокими скоростями, а Реал сможет добиться победного результата в упорной борьбе.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Диас, Бэйл — Серхи Роберто

Под вопросом: Карвахаль, Йович - Торрес, Педри, Де Йонг, Араухо, Фати, Эрик Гарсия