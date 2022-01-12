Испания

Карло Анчелотти определился с футболистами старта.

В рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании мадридский Реал сыграет против Барселоны.

В стартовом составе "королевского клуба" не оказалось Давида Алабы, а место справа в обороне занял Дани Карвахаль.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Милитао, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Вальехо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Васкес, Себальос, Родриго, Иско, Камавинга

Матч Барселона — Реал состоится сегодня. Начнется поединок в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.