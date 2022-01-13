Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Суперкубка Испании.

Атлетико в рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании сыграет против Атлетика.

Атлетико — Атлетик

Четверг, 13 января, 21:00. Международный стадион Короля Фахда, Рияд. Главный арбитр встречи - Гильерме Куадра Фернандес.

Атлетико подходит к матчу в несколько удрученном состоянии. Подопечные Диего Симеоне долго считались претендентом на чемпионство в Испании, но провели ряд неудачных встреч, которые разбили в пух и прах все надежды команды. К тому же, вряд ли можно сказать, что для "матрасников" черная полоса закончилась.

В прошлом туре чемпионата Испании Атлетико сыграл вничью со счетом 2:2 против Вильярреала, но матчи Суперкубка — отличная возможность абстрагироваться от имеющихся трудностей и за две игры завоевать трофей. К тому же, команда Диего Симеоне не раз показывала, что может собраться с силами на отдельно взятую игру и дать бой любому сопернику.

Атлетик, в свою очередь, довольно хорошо шел в чемпионате Испании, если не брать ничейный результат в минувшем туре против Алавеса. Баски находятся в середине турнирной таблицы и в каждом матче демонстрируют неимоверную мотивацию, однако мастерства не всегда хватает, чтобы добиваться необходимого результата.

Статистика личных встреч между этими командами в последних пяти играх на стороне мадридцев — две победы, при двух ничейных результатах и поражении. Однако нужно понимать, что Атлетик, действующий обладатель Суперкубка Испании, не хуже Атлетико может собираться на отдельно взятый матч. Баски сделают все, чтобы защитить титул.

Отметим, что победитель данной пары сразится с Реалом, который в напряженной встрече справился с Барселоной.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Гризманн, Савич — Нуньес