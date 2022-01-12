Испания

Реал с трудом одолел Барселону на пути в финал Суперкубка Испании

Каталонского коллектива хватило лишь на два волевых камбэка по ходу основного времени поединка.

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Барселона — Реал 2:3

Голы: Л. де Йонг, 42, Фати, 84 — Винисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98



Барселона: тер Штеген — Алвес (Депай, 78), Пике, Араухо, Альба — Гави (Гонсалес, 78), Бускетс, Ф. де Йонг (Педри, 46) — Ферран (Абде, 46, Джужла, 110), Л. де Йонг (Фати, 66), Дембеле.



Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 91), Милитао, Начо, Менди — Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос — Асенсио (Родриго, 67), Бензема, Винисиус (Вальверде, 110).



Предупреждения: Ферран, Алвес — Каземиро, Вальверде.