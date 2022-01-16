Испания

Наставник Реала прокомментировал предстоящий поединок против Атлетика.

В финальном поединке за Суперкубок Испании мадридскому Реалу предстоит встретиться с Атлетиком из Бильбао.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал предстоящую встречу, отметив силу соперника.

"Предстоит абсолютно равный поединок. Я уважаю любые футбольные тактики. Если соперник будет играть исключительно с акцентом на владение мячом — пожалуйста. Уважаю то, как Кадис играл против нас, это доставило нам определенные трудности.

Марселино? У нас нет каких-то особых отношений, но мне нравится играть против его команд. Он обращает внимание на многие детали в тактике — это говорит о нем, как о большом профессионале. Атлетик — слаженная команда, которая никогда не сдается.

Что касается травмированных, то я никогда палкой на поле не выгоняю. Если Алаба и Асенсио на поле — значит они здоровы.

Наш лучший период был перед Рождеством в матче против Атлетико. Тем не менее, сейчас команда функционально в полном порядке, у нас есть характер и это меня радует. Мне не нужно заниматься мотивацией или концентрацией футболистов. Чем меньше вы трогаете этот аспект — тем лучше", — приводит слова итальянского специалиста Marca.

Поединок Атлетик — Реал Мадрид состоится сегодня в 20:30 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.