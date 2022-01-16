"Зелено-полосатые" добились успеха на своем поле.
Эльче – Вильярреал, Getty Images
16 января 2022, 16:58
В матче 21-го тура испанской Примеры Эльче обыграл на своем поле Вильярреал со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте поединка забил нападающий Лукас Бойе.
Эльче – Вильярреал 1:0
Гол: Бойе, 78.
Эльче: Бадия – Барраган, Верду, Диего Гонсалес, Мохика – Моренте (Хосан, 76), Маскарель, Гумбау (Марконе, 84), Милья – Лукас Перес (Бойе, 66), Каррильо.
Вильярреал: Рульи – Фойт (Марио Гаспар, 75), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 75) –Мойсес Гомес (Джексон, 69), Капу, Парехо (Иборра, 85), Альберто Морено (Раба, 85) – Пино, Жерар Морено.
Предупреждения: Верду, Мохика, Гонсалес, Милья – Парехо, Капу, Иборра.