Испания

Экс-игроку Реала и сборной Испании было 88 лет.

На 89-м году жизни скончался легендарный Франсиско "Пако" Хенто — сообщил официальный сайт Реала.

Пако Хенто — единственный игрок в истории мирового футбола, которому удалось выиграть 6 Кубков европейских чемпионов.

Кроме того, Хенто 12 раз становился чемпионом Испании, 2 раза выигрывал Кубок Короля и 1 раз Межконтинентальный кубок.

В составе Реала Хенто провел 606 матчей и забил 182 мяча. За национальную сборную Испании Хенто сыграл 43 матча и забил 5 мячей.

Хенто пришел в Реал в 1953 году из Расинга Сантандер (14 матчей, 2 гола) и провел в составе Королевского клуба 18 сезонов, хотя поначалу разочаровал руководство клуба, которое хотело отправить его обратно после первого же сезона.

Входит в число 100 величайших футболистов в истории мирового футбола.