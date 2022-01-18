Экс-игроку Реала и сборной Испании было 88 лет.
Франсиско Хенто, Getty Images
18 января 2022, 12:25
На 89-м году жизни скончался легендарный Франсиско "Пако" Хенто — сообщил официальный сайт Реала.
Пако Хенто — единственный игрок в истории мирового футбола, которому удалось выиграть 6 Кубков европейских чемпионов.
Кроме того, Хенто 12 раз становился чемпионом Испании, 2 раза выигрывал Кубок Короля и 1 раз Межконтинентальный кубок.
В составе Реала Хенто провел 606 матчей и забил 182 мяча. За национальную сборную Испании Хенто сыграл 43 матча и забил 5 мячей.
Хенто пришел в Реал в 1953 году из Расинга Сантандер (14 матчей, 2 гола) и провел в составе Королевского клуба 18 сезонов, хотя поначалу разочаровал руководство клуба, которое хотело отправить его обратно после первого же сезона.
Входит в число 100 величайших футболистов в истории мирового футбола.