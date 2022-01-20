Испания

Команды обменялись забитыми мячами, при этом автогол на свой счет записал защитник "летучих мышей" Диакаби.

Завершился поединок 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором Валенсия принимала на своем поле Севилью.

По итогам двух таймов командам так и не удалось выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

За Валенсию забитым мячом отметился Гедеш, тогда как Севилье ничейный результат принес автогол Диакаби.

Валенсия — Севилья 1:1

Голы: Гедеш, 44 — Диакаби, 7 (АГ)

Валенсия: Силлессен (Доменек, 18), Тьерри Коррейя (Маркос Андре, 77), Альдерете, Диакаби, Москера (Тони Лато, 46), Гайя, Фулькье, Гильямон, Муса, Гедеш, Дуро.

Севилья: Хави Диас, Монтьель, Рекик, Диего Карлос, Акунья (Жордан, 46), Ракитич, Фернандо, Оливер Торрес, Гомес (Корона, 74), Окампос, Рафа Мир.

Предупреждения: Гайя, Лато - Акунья, Монтьель, Торрес

Удаление: Гайя, 89