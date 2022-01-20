Испания

Football.ua анонсирует поединок в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Атлетик примет на своем поле каталонскую Барселону в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Атлетик — Барселона

Четверг, 20 января, 22:30. Сан Мамес, Бильбао. Главный арбитр — Марио Мелеро Лопес. Прямая трансляция на Megogo.

Первый месяц нового года подарил Атлетику крайне непростой календарь матчей, с которым, к слову, клуб из Бильбао справляется не сказать чтобы плохо. Откровенно говоря, Атлетик абсолютно не впечатлял в игровом плане и редко радовал своих болельщиков победами в первой половине сезона, однако в последнее время Марселино удалось изменить эту ситуацию в лучшую сторону.

Во-первых стоит отметить то, как баскам удалось выбить мадридский Атлетико из розыгрыша Суперкубка Испании, да и в целом единственным провалом команды в 2022 году можно считать нулевую ничью с Алавесом. Да, в активе у Атлетика также есть поражение в последнем поединке Суперкубка Испании против мадридского Реала, но, будем откровенны, сегодня подопечные Карло Анчелотти выглядят как минимум на голову сильнее всех испанских команд и практически всегда подходят к матчам в качестве явных фаворитов.

Что касается Барселоны, то команда сегодня переживает переломный период в своей истории, когда в результатах команды невооруженным глазом заметен серьезный спад, а вернуть или сохранить свою приставку "топ" возможно лишь за счет глобальной перестройки состава.

И пусть нынешняя Барселона может, например, сыграть вничью с Гранадой или же остаться довольствоваться только минимальной победой над Мальоркой, но стоит признать, что назначение Хави на пост главного тренера дало команде положительный импульс. В последнем своем матче "сине-гранатовые" вылетели от Реала из Суперкубка Испании по итогам дополнительного времени. Тем не менее, у каталонцев еще есть шанс побороться за Кубок Испании, но вряд ли Атлетик, набравший неплохой ход, станет легкой прогулкой для Барселоны на пути к выходу в следующую стадию.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хави. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 2,34, тогда как потенциальный успех Атлетика оценивается показателем 3,28. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,31.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Нуньес, Венседор, Вильялибре — Умтити, Эрик Гарсия, Серхи Роберто

Под вопросом: ... — Брайтвейт