Испания

Украинский голкипер начнет поединок 1/8 финала Кубка Короля с первых минут.

В рамках 1/8 финала Кубка Испании Эльче примет на своем поле мадридский Реал.

Тренерский штаб Карло Анчелотти определился со стартовым составом на данное противостояние.

Так, место в воротах Реала с первых минут займет украинский голкипер Андрей Лунин. Для украинца поединок против Эльче станет вторым в текущем сезоне за "сливочных".

Напомним, матч Эльче — Реал Мадрид состоится сегодня, 20 января, в 20:00 по киевскому времени.

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