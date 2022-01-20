Испания

Голы Сандро, Унала, Максимовича и Майораля принесли в актив мадридского клуба три набранных очка.

Завершился поединок 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором Хетафе принимал на своем поле Гранаду.

Команды продемонстрировали результативный футбол, победителем из которого вышли футболисты мадридского клуба, которые отправили в ворота соперника четыре мяча.

Интересно, что помимо голов Сандро, Унала и Максимовича, за Хетафе также отметился забитым мячом Майораль, для которого поединок против Гранады стал первым в чемпионате Испании после возвращения из Ромы.

Хетафе — Гранада 4:2

Голы: Сандро, 10, Унал, 48, Максимович, 63, Майораль, 87 — Суарес, 13, 78

Хетафе: Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Оскар Родригес, Флорентину, Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро (Мата, 74), Унал (Майораль, 84).

Гранада: Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте (Дуарте, 46), Нева (Эскудеро, 71), Пуэртас (Бакка, 84), Милья, Исма Руис (Монторо, 59), Молина, Суарес, Мачис (Кольядо, 71).