Испания

Итальянский клуб при этом может еще и сэкономить на приобретении нового футболиста.

Неаполитанский Наполи долгое время вел переговоры с амстердамским Аяксом в отношении трансфера левого защитника Николаса Тальяфико, однако клубы так и не сумели прийти к общему знаменателю в переговорном процессе.

Это вынудило "южан" переключить свое внимание на другого исполнителя в данной позиции, которым стал уругвайский игрок обороны испанского Хетафе Матиас Оливера.

24-летнего футболиста коллектив Лучано Спаллетти пытался приобрести еще летом прошлого года, однако в итоге Наполи решил понаблюдать за прогрессом игрока.

В текущем сезоне Матиас отыграл уже 18 матчей за свой нынешний клуб, по разу отличившись голом и голевой передачей.

Как сообщает итальянское подразделение Sky Sports, за Оливеру Наполи готов отдать 10-11 млн евро, если речь пойдет об аренде с правом выкупа по завершении текущего футбольного года.

Действующее соглашение с коллективом из пригорода Мадрида рассчитано до 2025 года.