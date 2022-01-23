Испания

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Испании.

В рамках 22 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу встретится с Эльче.

Воскресенье, 23 января, 17:15. Сантьяго Бернабеу (Мадрид). Арбитр матча — Рикардо Бенгоэчеа. Трансляция на Megogo.

Команда Карло Анчелотти три дня назад уже встречалась с Эльче. Поединок проходил в рамках Кубка Испании и завершился волевой победой Реала со счетом 2:1. Это была достаточно сложная игра, так как "королевский клуб" вынужден мириться с тяжелейшим графиком. Совсем недавно они играли в матче за Суперкубок страны, да и непростые поединки в Ла Лиги дают о себе знать.

Тем не менее, Реал сохраняет первую строчку в чемпионате Испании и опережает Севилью на три очка, сыграв при этом 21 матч. Победа над Эльче позволит мадридцам оторваться от преследователей и догнать их будет совсем непросто. Тем более, что игра соперника Реалу известна, и набирать три очка они должны.

Эльче проводит достаточно неплохой сезон. Команда, которой руководит Франсиско, занимает 15 место в турнирной таблице Ла Лиги, при этом, чтобы подняться в середину таблицы, им не хватает нескольких баллов.

Главная задача Эльче на сезон — сохранить прописку в элите испанского футбола. И со своей задачей команда, которая не может похвастаться именитыми футболистами, кроме, пожалуй, Хавьера Пасторе и Пабло Пьятти, справляется неплохо. К слову, те самые Пасторе и Пьятти очень редко выходят на поле. Команда из провинции Аликанте в последних трех играх чемпионата добыла две победы, и однажды сыграла вничью, что показывает их хорошую физическую форму. Посмотрим, как сложится матч в Мадриде.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

- Первый матч между мадридским Реалом и Эльче состоялся в 1959 году. Тогда победа досталась Реалу со счетом 5:1.

- Эльче лишь шесть раз побеждал Реал в истории противостояния. У мадридского клуба 33 победы.

- В последнем поединке в рамках чемпионата Испании Реал обыграл Эльче со счетом 1:2.