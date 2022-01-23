Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

В рамках 22 тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в домашних стенах обыграл Валенсию (3:2)

Валенсия ошарашила "матрасников" в первой половине матча. Команда с первых минут понеслась вперед и на экваторе первого тайма забила мяч. Муса изящным ударом с острого угла отправил мяч точно в сетку ворот Облака. К перерыву "летучие мыши" забили второй мяч. Уго Дуро принял мяч в штрафной площади и не оставил асов ни защите хозяев, ни вратарю.

Во втором тайме Атлетико, понимая всю сложность ситуации, понесся отыгрываться. На 64 минуте количество голевых моментов переросло в качество. Матеус Кунья сыграл на отскоке мяча и он оказался в воротах — 1:2. После хозяева раз за разом атаковали ворота Доменека. И на 90+1 минуте Корреа счет сравнял. А на 90+3 Атлетико благодаря голу Эрмосо вырвал победу.

Атлетико - Валенсия 3:2

Голы: Кунья, 64, Корреа, 90+1, Эрмосо, 90+3 — Муса, 25, Дуро, 44

Атлетико – Облак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско, Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).

Валенсия – Доменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).

Предупреждения: Тьерри Коррейя (14), Коке (27), Фулькье (37), Эрмосо (37), Муса (43), Гильямон (61), Тони Лато (65), Суарес (82), Доменек (83), Эррера (84).