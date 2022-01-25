Испания

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

Финальный тур перед первым международным перерывом в этом году был переполнен интересными событиями. В первую очередь, с участием грандов. Невероятный камбэк Атлетико, вырванная победа Барселоны и многое другое.

Реал оступился с Эльче

Реал мог вновь нарастить отрыв от потерявшей очки Севильи, но умудрился едва спастись в выигрышном поединке.

Куртуа – Лукас Васкес (Феде Вальверде, 79), Милитао, Алаба, Ферлан Менди – Модрич, Каземиро, Кроос (Родриго, 64) – Эден Азар (Иско, 79), Бензема (Йович, 58), Винисиус

Реал имел подавляющее преимущество в каждом из таймов, но Эльче дьявольски эффективно распорядился своими моментами. Гости нанесли всего три удара по воротам мадридцев, два из которых пришлись в створ и закончились двумя взятиями ворот.

Главным творцом успеха в конструктиве команды Франсиско Родригеса стал форвард Лукас Бойе (см. игроки тура). Сперва он четко замкнул головой подачу от Фиделя под занавес первого тайма, а во второй половине встречи вывел Пере Милью на ударную позицию.

Перед голом аргентинца случилось весьма нерядовое событие. Карим Бензема впервые не забил пенальти за "сливочных" в рамках Ла Лиги, запустив мяч над перекладиной.

Как вы понимаете, зная исход встречи можно заявить, что этот эпизод стал ключевым, однако и без этого моментов у лидера чемпионата было в избытке, так что сетовать на один лишь запоротый удар с "точки" не получиться.

Показалось, что Эльче удастся увезти сенсационную победу с Сантьяго Барнабеу, однако мы ведь ведем речь о мадридском Реале. Расслабляться с "бланкос" даже на минуту смерти подобно. Ну а с характером у них традиционно все в порядке!

На 78 минуте гости получили первый тревожный звоночек после удара Каземиро в крестовину, а спустя несколько минут очередной угловой, на сей раз с левого угла поля, привел ко второму пенальти в матче. Бензема тогда уже давно уступил место на поле Луке Йовичу, так что удар с одиннадцати метров взялся исполнять Лука Модрич и не подкачал!

А уже в компенсированное ко второму тайму время навес Винисиуса нашел в чужой штрафной голову Эдера Милитао, несколько повинного в голе Бойе в первом тайме.

3,83 – 0,73 – итоговый xG говорит сам за себя, однако счета на табло это никоим образом не изменит.

¡Viva, de Jong!

Результат в Алавесе в пользу Барселоны в очередной раз сделал футболист по фамилии де Йонг. Правда, на этот раз им стал не Люк, к голевым подвигам которого мы привыкли в последнее время, а его более молодой соотечественник Фрэнки.

тер Штеген – Дест, Пике, Араухо, Альба – Ф. де Йонг, Бускетс, Педри (Лангле, 90) – Ферран Торрес, Л. де Йонг (Ютгла, 84), Эззальзули (Нико Гонсалес, 71)

Все мы прекрасно помним, как закончилась игра в первом круге между этими соперниками и чем она запомнилась. Если кто забыл, то позитивов для каталонцев в ней было минимум.

Помимо ничьей 1:1 именно в той встрече на Камп Ноу Серхио Агуэро в последний раз появился на поле в качестве профессионального футболиста. Тогда "Кун" был заменен из-за боли в грудной клетке, а через несколько дней объявил о завершении карьеры игрока.

На сей раз в довольно скупом на действительно опасные голевые моменты матче "кулес" сумели дожать соперника в концовке.

Фрэнки де Йонг в касание расстрелял пустые ворота после скидки от Феррана Торреса. В динамике показалось, что голландец находился во вне игры, однако повторы показали, что все же в момент передачи зимнего приобретения Барселоны он сумел избежать офсайда.

Таким образом, парни Хави уже пятые в чемпионате с одной игрой в запасе!

Впечатляющий камбэк Атлетико

Атлетико имел все шансы остаться за пределами топ-четверки по итогам 22-го тура. Мадридский клуб крайне неудачно начал поединок с Валенсией, вчистую проиграв первый тайм.

Облак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско, Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57)

Сначала хозяева поля забыли на левом фланге Юнуса Мусу, который без проблем продвинулся с мячом к штрафной и эффектным ударом в нижний угол поразил ворота Яна Облака. А на исходе первого тайма Уго Дуро воспользовался неорганизованностью защитной линии "матраников" и увеличил преимущество своей команды.

Однако во второй половине встречи после ряда удачных замен со стороны Диего Симеоне Атлетико начал действовать намного опаснее. Матеус Кунья подарил "матрасникам" шанс на спасение на 64-й минуте, отличившись после розыгрыша углового. Но сотворить настоящее чудо "рохибланкос" удалось уже в компенсированное время. Сперва Анхель Корреа отправил мяч в ворота после того, как голкипер Валенсии прервал прострел, а уже спустя несколько минут Марио Эрмосо добил мяч в угол после передачи все того же Куньи.

Таким образом, Атлетико сумел сохранить за собой четвертую строчку и преимущество в один пункт над Барселоной.

Коротко об остальных:

- Бетис не оставил камня на камне от Эспаньола на его поле (4:1). Причем "попугайчики" еще и открыли счет на исходе четверти часа игры, когда Рауль де Томас замкнул прострел с фланга от Оскара Хиля, но далее подопечные чилийского "Инженера" всерьез взялись за дело. Героями встречи стал Борха Иглесиас и Набиль Фекир (см. игроки тура), а "огурцы" благодаря этой победе сумели удержаться в зоне Лиги чемпионов. Недавно в прессе появились слухи, что Бетис планирует свой бюджет на будущий сезон отталкиваясь от того, что команда будет выступать в главном еврокубке. Что ж, пока рановато об этом говорить, но легендарный гимн все ближе и ближе подбирается к Бенито Вильямарин.

- В битве прямых конкурентов за выживание важнейшую стратегическую победу одержал Кадис (2:0). Стоило Леванте обыграть Мальорку в прошлом туре (2:0), добыв первую победу в сезоне, как вновь последовала неудача. "Лягушки" не заслуживали поражения, по крайней мере, "сухого", но "желтая субмарина" попросту лучше распорядилась своими моментами, забив дважды с двух ударов в створ!

В последних играх раззабивался Альваро Негредо, что не может не радовать поклонников команды из Андалусии. В минувший матчдэй его гол+пас помогли Кадису сыграть вничью с непростым Эспаньолом (2:2), и вот теперь очередное взятие ворот. Дела у левантийцев все хуже и хуже. Победа в отчетной игре могла бы существенно улучшить их турнирное положение, так как в случае победы в перенесенном матче они могли бы сократить отрыв от спасительного места до минимума, а так и это уже может им никоим образом не помочь. Жаль будет потерять столь самобытный коллектив.

- Вильярреал разгромил Мальорку, все ближе подобравшись к еврокубковой шестерке (3:0). "Подводники" достаточно быстро открыли счет, когда уже на 12 минуте Франко Руссо срезал мяч в свои ворота после прострела Альфонсо Педрасы, затем все тот же крайний защитник команды Унаи Эмери выкатил мяч под удар Ману Тригеросу и на этом можно игра была сделана. Мало того, Руссо стал абсолютным антигероем встречи, на 86 минуте получив вторую желтую карточку за откровенную блокировку юного форварда "желтой субмарины" Николаса Джексона в своей штрафной. Дани Парехо уверенно реализовал пенальти.

- Вы наверняка уже наслышаны о скандальном дерби Бетиса и Севильи в Кубке Испании? Если нет, то вот вам краткая сводка. Фанаты "зелено-белых" закидали поле различными предметами, а в голову защитнику "нервионцев" Хордану прилетела пластиковая палка.

Joan Jordán es un impresentable y el Sevilla un club tramposo. pic.twitter.com/WExCqPb7mB — Latifi Fan (@PutaChampions) January 15, 2022

Наставник Севилья Хулен Лопетеги просил игрока намеренно демонстрировать более экспрессивную реакцию, дабы последствия для соперника оказались более серьезными, но не тут-то было. Матч доиграли, Бетис прошел дальше, а "бело-красные" еще и имели на день меньше отдыха перед игрой с Валенсией на прошлой неделе. Тот матч команда не выиграла (1:1), как и встречу на минувших выходных против Сельты (2:2). Карма?

Галисийцы сумели огорошить соперника двумя результативными ударами под занавес первого тайма, так что Севилья вынуждена была доставать из закромов пресловутые "кохонес" и отыгрываться, если она хотела по-прежнему сохранить хоть какие-то шансы на чемпионский титул. Отыгрались (см. голы тура), правда, толку с этой ничьей? Вместо сокращения отставания от мадридского Реала до критического минимума, клуб потерял четыре очка на ровном месте. Тем не менее впереди у "нервионцев" довольно простой календарь, где они обязаны брать максимум очков с Осасуной, Эльче и Эспаньолом, а вот затем, 27 февраля, их ожидает очередной акт дерби Севильи против Бетиса.

- После довольно неплохого отрезка из 13 матчей, в которых Гранада потерпела всего-то два поражения, она проиграла уже вторую встречу кряду! После 2:4 от Хетафе на выезде пришло поражение от Осасуны в родных стенах (0:2). Памплонцы выдали сильный второй тайм, по итогам которого увезли из одноименного города заслуженные три очка.

- А что вы знаете о невезении? 1,45 против 0,41 по xG, 29 – 9 по ударам и 0:1 на табло. Это Райо Вальекано столь бездарным образом умудрился не набрать даже одного очка во встрече с Атлетиком из Бильбао. Единственный мяч после получаса игры классным ударом вторым касанием (см. голы тура) в дальний уголок забил Нико Серрано и это был единственный удар "львов" в створ ворот соперника в первом тайме, а также первый из трех в матче. Правда, у банды Андони Ираолы их было столько же. В последних пяти встречах у Райо всего одна победа над Алавесом (2:0).

- А вот Хетафе начинает постепенно выплывать из той ямы, в которую команда угодила на старте этого сезона. Нулевку с Реалом из Сан-Себастьяна можно однозначно занести в плюс команде Мичела. Как ни старался освежить атаку во втором тайме Иманол Альгуасиль, ничего из этой затеи не получилось. Обе команды создали несколько опасных моментов, а ближе к голу все же был именно Сосьедад – одна перекладина Робина ле Нормана на 49 минуте чего стóит! В самой концовке вышедший во втором тайме вместо Сёрлота Алекс Исак мог принести баскам минимальную победу, но после удара шведа из полукруга мяч предательским образом вновь угодил в каркас. На сей раз, в крестовину.

Интересные факты:

- Франко Руссо из Мальорки стал первым игроком, который забил автогол, привёз пенальти и был удален с поля в одном матче Ла Лиги по крайней мере с сезона-2003/04.

- Хесус Корона стал четвертым мексиканцем после Херардо Торрадо, Мигеля Лайюна и "Чичарито" Эрнандеса, который сыграл за Севилью в рамках Ла Лиги.

- Яго Аспас забивал Севилье 10 раз в своей карьере – больше, чем любому другому сопернику в Примере!

- Севилья пропустила два гола за последние десять минут первого тайма впервые с мая 2015 года (тогда дублем за мадридский Реал отметился Криштиану Роналду).

- "Папу" Гомес 66,7% своих голов в Ла Лиге за Севилью забил из-за пределов штрафной (4 из 6).

- Последний раз с 0:2 по ходу матча Севилья отыгрывалась аж в феврале 2019 года против Эйбара – также 2:2, как и во встрече с Сельтой в отчетном туре.

- Ян Облак пропустил 26 голов в Примере в этом сезоне с 18,4 xG against (-7,6) – это самая отрицательная разница для вратаря в соревновании и пятое место по этому показателю в топ-5 европейских лиг.

- Атлетико стал второй командой в Ла Лиге в этом веке, сумевшей выиграть матч благодаря двум голам в компенсированное время после Бетиса, провернувшего этот трюк в декабре 2011 года в матче против…Валенсии.

- Осасуна забила четыре из шести своих последних голов головой в Ла Лиге.

- Пере Милья из Эльче стал первым игроком после Дани Парехо (апрель 2017 года), который забил и привез пенальти в игре против Реала на Сантьяго Барнабеу.

- Реал Мадрид впервые с марта 2017 года ушел от поражения, проигрывая два мяча по ходу встречи (тогда удалось отыграться с 1:3 в игре с Лас-Пальмасом).

- Нико Серрано стал самым молодым игроком Атлетика Бильбао в этом столетии, которому удалось отметиться голом в своем дебютном матче за "львов" в стартовом составе.

- Барселона по-прежнему непобедима с Люком де Йонгом в стартовом составе.

- Педри создал шесть голевых моментов для партнеров в игре против Алавеса – рекордный показатель для футболистов Барселоны в этом сезоне!

Лучший гол 22 тура:

Франко Черви (Сельта)

Яго Аспас (Сельта) – удар на исполнение

Минутка магии от Алехандро Гомеса (Севилья)

Нико Серрано (Атлетик)

Символическая сборная 22 тура: