Испания

В Барселоне не хотят форсировать события и хотят дать испанскому вингеру на полноценное восстановление.

Крайний нападающий Барселоны Ансу Фати в матче 1/8 финала Кубка Испании против Атлетика из Бильбао получил очередное повреждение, из-за которого не смог продолжить поединок и покинул поле в начале первого тайма дополнительного времени.

Как сообщает журналист Хави Мигель, каталонский клуб не будет форсировать события, а восстановление 19-летнего игрока не будут искусственно ускорять.

Таким образом, по информации источника, Фати рискует остаться без футбола на 10 недель, чтобы окончательно залечить травму бицепса левого бедра. Футболист будет восстанавливаться в Мадриде под наблюдением своего доверенного физиотерапевта.

В текущем сезоне Ансу Фати провел за Барселону 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдать 1 ассист.