Испания

Симеоне в очередной раз пытается усилить полузащиту своей команды.

Испанская Валенсия по ходу текущего сезона потерпела неудачу в вопросе продления контракта со своим полузащитником Даниэлем Вассом, поэтому смирилась с уходом игрока по завершении сделки, которое было запланировано на лето 2022 года.

Однако, редкая возможность заработать на доигрывающем свой срок выступлений в клубе футболисте в лице мадридского Атлетико удачно подвернулась руководству "летучих мышей".

"Матрасники" согласились заплатить 2,5 млн евро ради того, чтобы датский 32-летний полузащитник стал их футболистом уже во время зимней паузы, а уже 27 января Васс прилетел в столицу Испании, где его ждет процесс прохождения медосмотра и подписания всех необходимых бумаг.

Контракт игрока с Атлетико, согласно данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне датчанин провел 21 матч, забив один гол и отдал одну голевую передачу.