Вариант с продолжением карьеры в Тоттенхэме был отброшен самим игроком.
Адама Траоре во время выступлений за Барселону, Getty Images
27 января 2022, 13:54
Трансфер испанского нападающего Адама Траоре из английского Вулверхэмптона является одной из интриг заключительных дней зимнего окна переходов.
В услугах футболиста заинтересована как каталонская Барселона, так и лондонский Тоттенхэм. Однако, по всей видимости, вариант с переходом "шпор" был отвергнут 26-летним исполнителем.
Дело в том, что Антонио Конте предлагает Траоре исполнять роль правого флангового защитника, что не входит в число приоритетных амплуа на футбольном поле для самого испанца.
Очевидно, что в таком случае остается единственная доступная опция — возвращение в стан "блаугранас", где Адама в свое время проходил футбольное обучение.
Как сообщают журналисты Давид Орнштайн и Жерар Ромеро, Барселона предложила Вулверхэмптону вариант с арендой футболиста до конца сезона, с последующим правом выкупа за 35 млн евро.
Согласно информации, сделка находится на стадии завершения, поэтому в скором времени можно ожидать официальных анонсов от обеих сторон.