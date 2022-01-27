Испания

Вариант с продолжением карьеры в Тоттенхэме был отброшен самим игроком.

Адама Траоре во время выступлений за Барселону, Getty Images

Адама Траоре во время выступлений за Барселону, Getty Images

Трансфер испанского нападающего Адама Траоре из английского Вулверхэмптона является одной из интриг заключительных дней зимнего окна переходов.

В услугах футболиста заинтересована как каталонская Барселона, так и лондонский Тоттенхэм. Однако, по всей видимости, вариант с переходом "шпор" был отвергнут 26-летним исполнителем.

Дело в том, что Антонио Конте предлагает Траоре исполнять роль правого флангового защитника, что не входит в число приоритетных амплуа на футбольном поле для самого испанца.

Очевидно, что в таком случае остается единственная доступная опция — возвращение в стан "блаугранас", где Адама в свое время проходил футбольное обучение.

Как сообщают журналисты Давид Орнштайн и Жерар Ромеро, Барселона предложила Вулверхэмптону вариант с арендой футболиста до конца сезона, с последующим правом выкупа за 35 млн евро.

Согласно информации, сделка находится на стадии завершения, поэтому в скором времени можно ожидать официальных анонсов от обеих сторон.