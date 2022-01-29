Испания

На игрока Марселя уже выстроилась приличная очередь претендентов.

Полузащитник французского Марселя Бубакар Камара в текущую зимнюю трансферную кампанию попал во внимание скаутов английского Манчестер Юнайтед, однако в гонке за 22-летним футболистом "Красные дьяволы" точно не будут единственным участником.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, мадридский Атлетико не просто проявляет интерес к данному футболисту, но и уже успел сыграть на опережение своих английский коллег, предложив 5 млн евро + различные бонусы за игрока, способного сыграть как в опорной зоне, так и в центре обороны.

Марсель взял паузу для раздумий над поступившими предложениями, а мы тем временем отметим, что француз в текущем сезоне сыграл в 24 матчах, забив при этом один гол.