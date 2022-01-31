Испания

Аргентинский хавбек присоединился к "желтой субмарине".

Вильярреал официально подтвердил подписание креативного полузащитника Джовани Ло Чельсо, права на которого принадлежат Тоттенхэму.

25-летний аргентинец перебрался в стан команды Унаи Эмери на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

- ¿Ya no hay más mate 🧉?



- Espera, que llamo a un amigo 😉. pic.twitter.com/FFuaUoT9ny — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 31, 2022

В текущей кампании Ло Чельсо провел за "шпор" 19 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.