Аргентинский хавбек присоединился к "желтой субмарине".
Джовани Ло Чельсо, Getty Images
31 января 2022, 20:28
Вильярреал официально подтвердил подписание креативного полузащитника Джовани Ло Чельсо, права на которого принадлежат Тоттенхэму.
25-летний аргентинец перебрался в стан команды Унаи Эмери на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
В текущей кампании Ло Чельсо провел за "шпор" 19 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.