Форвард испанского клуба поделился мыслями о своем уходе из Ромы.
борха майораль, getty images
01 февраля 2022, 19:18
Нападающий Хетафе Борха Майораль рассказал о том, с какими целями и мыслями подписал контракт с клубом.
"С приходом Флореса Хетафе возродился и я рад помочь команде в достижении целей на сезон. Я пришел с большим энтузиазмом, однако во мне есть и гнев — я думаю, что заслуживал играть больше в Роме.
Моя цель — добиться вызова в сборную Испании, нужно показать себя действительно качественным форвардом. Период в Роме был не самым удачным, но я полно сил и готов доказывать свою состоятельность", — приводит слова Майораля Marca.
Первую часть сезоне испанец провел в Роме, не сумев отличиться результативными действиями в Серии А за пять сыгранных матчей.
За свой новый клуб Майораль успел сыграть два матча, отличившись одним забитым мячом.
Отметим, что контракт футболиста принадлежит мадридскому Реалу.