Испания

Форвард испанского клуба поделился мыслями о своем уходе из Ромы.

Нападающий Хетафе Борха Майораль рассказал о том, с какими целями и мыслями подписал контракт с клубом.

"С приходом Флореса Хетафе возродился и я рад помочь команде в достижении целей на сезон. Я пришел с большим энтузиазмом, однако во мне есть и гнев — я думаю, что заслуживал играть больше в Роме.

Моя цель — добиться вызова в сборную Испании, нужно показать себя действительно качественным форвардом. Период в Роме был не самым удачным, но я полно сил и готов доказывать свою состоятельность", — приводит слова Майораля Marca.

Первую часть сезоне испанец провел в Роме, не сумев отличиться результативными действиями в Серии А за пять сыгранных матчей.

За свой новый клуб Майораль успел сыграть два матча, отличившись одним забитым мячом.

Отметим, что контракт футболиста принадлежит мадридскому Реалу.