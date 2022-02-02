"Пчелы" вышли в полуфинал турнира.
Райо Вальекано – Мальорка, Getty Images
02 февраля 2022, 23:03
В матче 1/4 финала Кубка Испании Райо Вальекано обыграл на своем поле Мальорку со счетом 1:0.
Единственный гол на 44-й минуте с пенальти забил полузащитник хозяев Оскар Трехо.
Райо Вальекано – Мальорка 1:0
Гол: Трехо, 44 (пенальти).
Райо Вальекано: Димитриевски – Балиу, Суарес, Катена, Родригес – Оскар Валентин, Комесанья (Унаи Лопес, 63) – Паласон (Бебе, 89), Трехо (Сисс, 79), Гарсия (Нтека, 80) – Гвардиола (Силла, 63).
Мальорка: Рико – Маффео, Руссо, Вальент, Коста – Гонсалес (Хопп, 57), Руис (Севилья, 57), Санчес (Батталья, 74), Ли (Кубо, 77) – Анхель (Дани Родригес, 57), Мурики.
Предупреждения: Комесанья, Оскар Валентин, Трехо – Руис, Санчес, Руссо, Маффео, Вальент.