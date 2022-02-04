Испания

Атлетико не хочет рисковать здоровьем французского форварда, который только в конце января приступил к тренировкам после травмы.

В центральном матче 23-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает противостояние между действующим чемпионом страны, мадридским Атлетико, и каталонской Барселоной, ставшей триумфатором прошлого розыгрыша Кубка Испании.

Как сообщает Diario SPORT, тренерский штаб "матрасников" во главе с Диего Симеоне не сможет в данном поединке рассчитывать на своего ключевого нападающего Антуана Гризманна.

Несмотря на то, что 30-летний француз в конце января этого года приступил к тренировкам после рецидива мышечной травмы бедра, в Атлетико решили не рисковать его здоровьем и не включать в заявку на предстоящий поединок с "сине-гранатовыми".

Напомним, матч Атлетико — Барселона состоится в воскресенье, 6 февраля, в 17:15 по киевскому времени.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за Атлетико 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.