Наставник Барселоны прокомментировал возвращение в заявку француза.
хави эрнандес, getty images
05 февраля 2022, 14:50
Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес высказался о вингере команды Усмане Дембеле накануне встречи с мадридским Атлетико.
Напомним, футболист вернулся в заявку команды после конфликта на почве неподписанного нового контракта.
"Мы не нашли возможности трансфера для Дембеле, но он остается частью команды. Мы не будем стрелять себе в ногу, отстраняя его от команды в такой важный отрезок.
Я встретился с президентом и все поменялось. Он сможет нам помочь. К тому же, у него действующий контракт", — заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч между Барселоной и Атлетико состоится в воскресение, шестого февраля в 17:15 по киевскому времени.
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