Испания

Наставник Барселоны прокомментировал возвращение в заявку француза.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави Эрнандес высказался о вингере команды Усмане Дембеле накануне встречи с мадридским Атлетико.

Напомним, футболист вернулся в заявку команды после конфликта на почве неподписанного нового контракта.

"Мы не нашли возможности трансфера для Дембеле, но он остается частью команды. Мы не будем стрелять себе в ногу, отстраняя его от команды в такой важный отрезок.

Я встретился с президентом и все поменялось. Он сможет нам помочь. К тому же, у него действующий контракт", — заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч между Барселоной и Атлетико состоится в воскресение, шестого февраля в 17:15 по киевскому времени.

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