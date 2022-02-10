Испания

Football.ua предлагает вашему вниманию интервью с португальским вундеркиндом.

Жоао Фелиш часто использует два слова, когда описывает, как ему нравится играть в футбол.

Рассказывая о своей игре для The Athletic, нападающий Атлетико и сборной Португалии постоянно возвращается к двум основополагающим идеям — веселью и ответственности.

Забивать голы очень весело. Веселье также означает ведение мяча мимо защитников, общение с болельщиками. Обязанности — поставить свой талант на службу команде, построить свою карьеру, ставить перед собой самые высокие цели.

"Я всегда стараюсь как можно больше развлекаться, конечно, с ответственностью", — говорит он в начале. — Мне нравится, чтобы другие люди наслаждались моим футболом. В самых значимых матчах играть веселее всего, в них я могу показать свои способности".

Когда мы пересматриваем основные моменты его карьеры, Жоау Фелиш загорается, обсуждая некоторые из своих лучших голов, дриблингов и самых важных достижений. Он вежлив и заинтересован, обсуждая влияние таких фигур, как его отец, Диего Симеоне, Криштиану Роналду, Неймар и Бруну Фернандеш. Он полон решимости и понимания, что в возрасте 22 лет ему еще многое предстоит сделать в футболе после его перехода в Атлетико из Бенфики за 113 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году.

Жоао Фелиш играет в футбол, чтобы повеселиться, и когда все получается, мало кто в мире может сравниться с его изобретательностью, дриблингом и искусным первым касанием. Но он также знает, что с большим талантом приходит большая ответственность.

Как только появляется первое видео, Жоао Фелиш сразу же узнает его. В апреле 2017 года его команда, Бенфика U-19, играла в полуфинале Юношеской лиги УЕФА против Реала.

"Да, да, я помню этот матч, — говорит он с блеском в глазах. — Это был большой день. За 18 минут до конца мы уже вели 3:0. Нас это немного удивило — 4:2 — отличный результат. Я забил два гола, так что это был невероятный день".

В его воспоминаниях о первом голе есть скромность — через четыре минуты после стартового свистка он убежал за спины защитников Реала и ловко пробил мимо вратаря внешней стороной правой ноги.

"Первый гол, если бы VAR существовал, тогда я был бы в офсайде… — шутит Жоау Фелиш. — Но я не возражаю. Это был хороший гол".

Мы переходим к его первому голу за взрослую команду, 16 месяцев спустя, когда ему было всего 18. Через 15 минут после того, как он вошел в игру, в его втором матче за первую команду Бенфика проигрывала дома со счетом 0:1 своему принципиальному сопернику — Спортингу.

Так продолжалось до тех пор, пока Рафа Силва не сделал навес в сторону дальней штанги, а Жоау Фелиш мощно пробил головой.

Было ли сюрпризом, что первый гол игрока, которого часто считают плеймейкером, был забит таким образом? Жоау Фелиш быстро вносит ясность и говорит, что он всегда усердно работал над ударами головой, чтобы представлять из себя угрозу в воздухе.

"Я думаю, что хорошо прыгаю, и я всегда тренировался забивать головой с моим отцом (учителем физкультуры и молодежным тренером), — говорит он. — Он всегда говорил, что для него лучшие голы были забиты головой. Он многому меня научил, всегда был моей опорой, моим личным тренером. Он и сейчас важен".

"Это был мой первый гол, и забить в таком дерби было невероятно, — говорит он. — Стадион был полон людей. Это был один из самых важных дней в моей жизни. Даже сейчас, когда я еду в Лиссабон на стадион меня всегда рады видеть, выражают поддержку и любовь. Я обожаю это".

Кажется, что судьба Фелиша стать одним из лучших игроков мира всегда была предрешена. Он был включен в список будущих звезд EA SPORTS два года назад.

"Получить свою карточку Future Stars было очень волнительно, — говорит он. — С самого детства мы с братом (Уго) играли в FIFA. Одним из достижений, которого мы хотели, было стать частью ФИФА. Я сейчас там, и мой брат тоже будет через несколько лет".

Мы двигаемся на восемь месяцев вперед к игре, которая действительно привлекла к нему внимание лучших клубов Европы, — его хет-трику против Айнтрахта во Франкфурте в четвертьфинале Лиги Европы в апреле 2019 года.

Первый был с пенальти, и Жоау Фелиш говорит, что не сомневался в том, чтобы пробить пенальти в большом европейском матче в 18 лет.

"Я решился на это, потому что Пицци не было на поле — он обычно их бьет, — объясняет Жоау Фелиш. — Когда случился пенальти, я просто подбежал к мячу и схватил его, и никто не был против. Я решил, что готов. С самого детства мне всегда нравилось бить пенальти. Это большая ответственность, но мне нравится брать ее на себя".

Лука Йович сравнял счет за Айнтрахт, но Жоау Фелиш вновь вывел Бенфику вперед. Свой первый взрослый хет-трик он завершил аккуратным ударом из штрафной, и стадион взорвался.

"Я помню все голы, ту ночь — часы после игры, я помню все, — говорит он. — Я был очень взволнован, и я даже не мог спать, я просто продолжал переживать голы в своей голове, первый, второй, третий".

На фото ниже показано, насколько потрясенным был Жоау Феликс после того, как забил свой третий гол в тот вечер.

Следующим летом Жоау Фелиш все еще находился на этой волне, перейдя в Атлетико за 113 миллионов фунтов стерлингов.

Когда начинается следующее видео, Жоау Фелиш знает, что будет дальше, и наклоняется к экрану с широкой улыбкой.

"Это был лучший забег в моей жизни", — говорит он…

"Я просто думал обойти первого защитника", — что он и делает с удивительной небрежностью.

"Затем приходит еще один…" — и он отрывается от следующего игрока Хетафе, как будто его там и не было.

"…а потом посмотрим, как пойдет". Спойлер: все идет очень хорошо.

Жоау Фелиш перекатывает мяч подошвой левой ноги, сбивая с толку двух защитников, а затем вырывается на свободное пространство по правому флангу.

"Я всегда смотрел в штрафную, чтобы увидеть, есть ли там наш игрок".

Бруно Гонсалес из Хетафе наносит еще один удар Жоау Фелишу, который снова отрывается от него и сохраняет равновесие, направляясь к штрафной.

Гонсалес надеется, что ему может повезти в третий раз, но его несвоевременный толчок приводит к пенальти.

"Думаю, тогда Альваро (Мората) не реализовал пенальти, да?".

"Я должен был схватить мяч и пробить пенальти, — с улыбкой говорит Жоау Фелиш. — Тот прорыв был отличным началом моей карьеры в Атлетико. Я хотел показать болельщикам, на что способен".

Португалец быстро освоился в Мадриде. Когда в декабре того же года Жоау Фелиш противостоял опытнейшему Жерару Пике из Барселоны, испанцу пришлось сильно помучаться.

"В топ-футболе не так много времени на размышления, — говорит он. — Нужно думать быстро — и делать все тоже быстро".

Единственный способ, с помощью которого Пике мог остановить Жоау Фелиша, заключался в том, чтобы нарушить правила.

"(Мне нравилось смотреть на) Кака, Криштиану и Месси — все, что они делают, — говорит он. — И Неймара тоже, как он играет, как ведет мяч, как развлекается с мячом. Мне всегда нравилось наблюдать за этим игроком. Я бы смотрел игры только из-за него. Мне всегда нравилось обходить защитников. Это отличный способ играть. Когда я могу это сделать, я пробую это. Фанатам это нравится".

Дриблинг от природы? Или он много тренировался?

"Я всегда тренируюсь, даже дома, у меня всегда есть мяч — в том числе и сейчас", — говорит он и наклоняется за кадром, чтобы коснуться футбольного мяча на полу.

"Мне всегда нужен мяч".

Его резкость в штрафной площади была продемонстрирована и в групповом матче Лиги чемпионов против тогдашнего обладателя титула — мюнхенской Баварии.

"Я знаю, что Маркос Льоренте всегда делает такой кросс, — говорит он, — поэтому я начинаю бежать.

"После этого мяч был прямо у меня в ногах, и я просто бил. Я что-то чувствую, иногда мы, игроки, чувствуем, что произойдет — иногда мы правы, иногда нет. Это от природы — инстинкт".

Той зимой Жоау Фелиш не был стабильно основным игроком, забив всего гол в лиге за три месяца, хотя команда Симеоне продолжала лидировать в Ла Лиге.

Он знает, что будет, когда начнется видео с матча против Вильярреала — игра в конце февраля, когда он снова начал встречу на скамейке запасных, но вышел и смог заявить о себе.

"Да, да, я это помню, — говорит он, — мяч летит ко мне и двумя касаниями, да… Это было естественно (смеется). Нечего сказать — получаю и завершаю".

Затем последовало знаменитое празднование "Шуш" (палец, приложенный к губам), которое, по мнению многих, было направлено к Симеоне.

"Нет, нет, нет, — говорит он, когда его спрашивают, было ли это сообщение человеку, известному как Эль Чоло. — Это был момент с (товарищем по команде Ренаном) Лоди. Он сказал мне, что я никому не забиваю. Поэтому я сказал ему: "Заткнись".

Это приводит к объяснению причин большого разочарования, которое он чувствовал. Команда возглавляла Ла Лигу зимой и весной, но его вклад в это был незначительным.

"Это был сложный сезон, — говорит он. — Вначале я был очень хорош, потом получил травму и шесть месяцев играл со сломанной костью в ноге. Люди этого не знали, они узнали только после операции (после чемпионата Европы прошлым летом). Это был мой выбор – играть так, стараться помочь команде. Да, это было сложно, но я чувствовал себя частью этого, частью команды".

Травма лодыжки означала, что другие нападающие — Луис Суарес, Анхель Корреа и Янник Карраско — были более важны, поскольку Атлетико опережал соседей, Реал, в чемпионской гонке. Однако Жоау Фелиш был успешен в одном из моментов, который помог им завоевать титул. В предпоследней игре его выпустили со скамейки запасных, а его команда нуждалась в чем-то особенном — 0:1 против Осасуны после 60 минут игры, и Реал тогда был лидером в онлайн-таблице.

У Атлетико заканчивались идеи, но затем четкий пас Жоау Фелиша помог его близкому другу Лоди забить гол, и внезапно они снова стали лидерами, а на следующей неделе они завоевали титул на выезде в Вальядолиде.

Эта операция на лодыжке задержала начало его сезона-2021/22, но вскоре он взялся за дело.

Когда Барселона приехала на Ванду в октябре, он показал, пожалуй, лучшую игру с момента прихода в клуб. Он участвовал в обоих голах, забитых Лемаром и Суаресом, и создавал всевозможные проблемы защите Барселоны своей работой с мячом и движением.

Во время первого гола он получает резкий пас в ноги и первым же касанием вырывается на свободное пространство.

"Я подумал, что это лучший способ уйти от Рональда Араухо, — говорит Жоау Фелиш. — Я знаю, что если я получу мяч перед Араухо, мне будет трудно уйти от него. Так что мне нужно пройти его первым касанием, а затем я вырвался на свободное пространство, а Суарес нашел Лемара, и он забил".

Суарес — игрок, с которым Жоау Фелиш определенно чувствует себя на одной волне.

"У нас хорошая связь, — говорит он. — Он знает, как я играю, я знаю, как он играет. Мы знаем, что лучше для каждого из нас, и мы стараемся предоставить лучшие варианты друг другу".

Когда упоминается, как долго Суарес играл с Лионелем Месси за Барселону, Жоау Фелиш прерывает…

"Да, да, он всегда играл в стиле, похожем на мой. Мы в одной лодке".

Его вкладом во второй гол Атлетико в тот вечер стал простой короткий пас на своей половине поля на Лемара, но он позволил прорваться через прессинг Барселоны. Оттуда у Лемара и Суареса было пространство, чтобы сделать счет 2:0.

После этой партии Симеоне мало хвалил Жоау Фелиша, говоря, что его игра была "прямой и решительной" и что он всегда должен играть так.

"Да, я согласен", — говорит Жоау Фелиш, когда ему приводят цитату.

Когда его попросили привести конкретные примеры того, как улучшилась его игра за два с половиной сезона работы под руководством Симеоне, он тщательно подбирает слова.

"Здесь (в Атлетико) я научился некоторым вещам, которым трудно научиться в других командах, — говорит он. "То, как мы защищаемся, мы многому учимся. Я думаю, что я сильно улучшился в этом. А также в поворотах с мячом и движении с мячом. Это самое главное".

Это аккуратно подводит нас к последнему голу Жоау Фелиша в Ла Лиге, прекрасному удару против Гранады в декабре, где он сразу же развернулся, получив мяч, направился к штрафной площади и хладнокровно реализовал свой шанс.

Это оказалось еще одной разочаровывающей игрой для Жоау Фелиша, еще один гол которого был отменен, а также он попал в штангу за мгновение до того, как Гранада контратаковала и забила победный мяч.

Когда Фелиша попросили объяснить, почему прошлогодние чемпионы испытывают такие трудности с защитой титула, он снова осторожен в своих словах.

"Я не знаю. Причин много, одну не могу назвать. Мы знаем, что происходит, но я предпочитаю об этом не говорить".

Следующим серьезным испытанием для Жоау Фелиша станет предстоящее противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед, первый матч которого состоится на стадионе Ванда Метрополитано в среду, 23 февраля.

Это означает, что он потенциально может встретиться со своими товарищами по сборной Португалии - Роналду, Фернандесом и Диогу Далотом.

"Очень хорошо играть против своих друзей, — говорит он. — Всегда весело, как будто мы играем в саду. С Бруно мы обменялись сообщениями, когда была проведена жеребьевка. Бруно очень, очень хороший игрок. С ним очень легко играть. Когда у него мяч, он всегда выбирает лучший вариант, чтобы дать вам шанс забить. Именно поэтому он делает много голевых передач. Криштиану является образцом для подражания для всех нас в сборной, поэтому он дает нам много хороших советов, и мы любим слушать".

Вскоре в заголовках может появиться еще один Фелиш.

Уго Фелишу 17 лет, он играет на позиции "десятки", как и его брат, и в этом сезоне выступал за Бенфику в Юношеской лиге УЕФА. "Мы вместе играли в FIFA, когда были моложе. Он очень хорош, лучше меня в своем возрасте", — говорит Жоау.

Но на данный момент главным человеком является Жоау Фелиш.

За последние несколько лет в клубе и сборной его использовали на разных позициях — центральный нападающий, ложная девятка, на обоих флангах — но он по-прежнему считает себя в первую очередь десятым номером.

"Моя лучшая позиция — второй нападающий, — говорит он. — Играть как №10, с нападающим передо мной".

Он тверд в том, где он хочет играть на поле, и он также знает, чего хочет добиться на нем.

"Выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира или Евро с Португалией и, конечно же, Золотой мяч, — говорит он. — Чтобы достичь этого, я должен совершенствоваться, работать с умом, заботиться о себе, заботиться о своем теле, заботиться о своем разуме и полностью сосредоточиться на себе".

Источник: The Athletic