Испания

"Сине-гранатовые" хотят освободить место в составе для норвежского форварда.

В летнее трансферное окно Барселона готова произвести очередные кадровые перестройки в линии атаки, расставшись с нападающим Мемфисом Депаем, который перебрался на Камп Ноу на правах свободного агента перед стартом текущего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, тренерский штаб Хави не против продать 27-летнего нидерландца, поскольку предпочитает задействовать другие кандидатуры в атаке.

Этой зимой Барселона подписала Пьера-Эмерика Обамеянга, Адаму Траоре и Феррана Торреса, однако также каталонский гранд не отказался от идеи осуществить громкий трансфер ключевого форварда дортмундской Борусии Эрлинга Холанда.

Чтобы освободить место в составе для 21-летнего норвежца, "сине-гранатовые" хотят заработать определенную сумму на продаже Депая, контракт которого истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Мемфис провел за Барселону 23 матча во всех турнирах, в которых ему удалось забить 8 голов и отдать 2 результативные передачи.

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