Испания

Матч против Вильярреала стал юбилейным для итальянского специалиста.

В рамках 24 тура мадридский Реал не сумел обыграть Вильярреал (0:0).

Этот поединок стал юбилейным, 100 матчем для главного тренера "королевского клуба" Карло Анчелотти у руля в чемпионате Испании.

При нем Реал сумел добиться 73 побед, 14 раз сыграл вничью и в 13 матчах уступал своим соперникам.

Напомним, в карьере Анчелотти значатся два пришествия в Реал. Он руководил командой первый раз с 2013 по 2015 года, а в 2021 году возглавил во второй раз.

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