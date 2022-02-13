Испания

Матч чемпионата Испании подошел к концу.

В рамках 24 тура испанской Ла Лиги Атлетико дома добыл победу с минимальным преимуществом над Хетафе (4:3).

Первый тайм получился одним из самых запоминающихся в текущем сезоне чемпионата Испании. К 27 минуте встречи Атлетико вело в счете 2:0 после голов от Корреа и Куньи. На 9 минуте Луис Суарес и вовсе не реализовал пенальти.

Но буквально за 12 минут Хетафе перевернул ситуацию на поле. Первый мяч отквитал Майорал, следом Энес Унал реализовал пенальти, а через пять минут еще один. Но на перерыв гости не смогли уйти ведя в счете. На 45+4 минуте отличился Корреа.

Во втором тайме страсти продолжили полыхать. На 58 минуте Фелипе получил прямую красную карточку за очень грубый фол. Но оставшись в меньшинстве, "матрасники" продолжали атаковать ворота Сории. Но на 89 минуте Атлетико усилиями Эрмосо все же вырвал победу в этом сумасшедшем матче. Хавбек забил чудесный мяч.

Атлетико - Хетафе 4:3

Голы: Корреа, 19, 45+4, Кунья, 27, Эрмосо, 89 — Майорал, 30, Унал, 37, 42

Атлетико: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лемар, Коке, Кондогбиа (де Пауль, 74), Льоренте, Корреа (Врсалько, 74), Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья (Жоау Феликс, 74).

Хетафе: Сория, Суарес, Митрович (Мата, 76), Джене, Куэнка, Янкто (Сильва, 81), Максимович, Арамбарри, Оскар Родригес (Вильяр, 81), Унал (Йокушлу, 55), Майораль.

Предупреждения: Савич, Лекомт, Джене, Максимович, Арамбарри, Коке, Суарес.

Удаление: Фелипе.