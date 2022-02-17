Испания

Благая весть на фоне очередной волны пандемии COVID-19.

От самого момента объявления о начале пандемии COVID-19 одной из главных проблем для организаторов футбольных поединков является обеспечение безопасности зрителей на трибунах.

Каждая из футбольных ассоциаций в произвольном порядке подходит к выбору санитарных и ограничительных мер для обеспечения данного процесса, однако общая тенденция прослеживается достаточно четко — увеличение дистанции между болельщиками за счет уменьшения допустимого порога заполняемости трибун.

Однако, согласно последнему сообщению министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, ее страна может создать переломную точку в этой истории.

"С выходных от 4 марта возможности проведения спортивных мероприятий, как на открытом воздухе, так и в помещении, при зрителях будут увеличены до 100% вместительности спортивных арен, учитывая удовлетворительную динамику всех эпидемиологических показателей", — сообщила чиновница на своей последней на данный момент пресс-конференции.

Таким образом, матчи 27-го тура испанской Ла Лиги будут проходить при неограниченном, кроме как размерами трибун, количестве желающих посетить футбольные матчи, среди которых можно выделить противостояния Реала Мадрид и Реала Сосьедад, а также встречу Бетиса и Атлетико.

При этом, на трибунах все также будут действовать строгие запреты на курение, распитие любых напитков, а также принятие пищи. Кроме того, необходимость ношения защитной маски также не была отменена.

Напомним, что в конце декабря 2021 года испанские власти поставили ограничение на 75% от максимальной заполняемости (50% — для закрытых стадионов) во время спортивных мероприятий из-за распространения нового штамма вируса Omicron.

За последние сутки в Испании выявлено 37108 случаев заболевания COVID-19, а также 444 летальных исходов. Пиковый прирост заболеваемости составил 331467 случаев 17 января 2022 года. Население страны составляет 47,5 млн чел. (2020 г.), согласно данным Евростат.