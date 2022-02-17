Испания

Специалист близок к отставке из мадридского клуба.

Мадридский Атлетико в ближайшее время может попрощаться с главным тренером клуба Диего Симеоне.

Как сообщает Cadena Ser, руководство клуба считает, что Симеоне не способен найти общую связь с футболистами.

Переговоры с потенциальными кандидатами уже были проведены. Несколько специалистов лично предложили "матрасникам" свои услуги.

В связи с этим Симеоне чувствует себя некомфортно. За все время его тренерской карьеры в Атлетико, подобное случилось впервые.

Напомним, аргентинский коуч тренирует столичный клуб с 2011 года. Он стал дважды победителем Ла Лиги, выиграл Лигу Европы и другие титулы.