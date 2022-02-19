Испания

Каталонский клуб продолжает выстраивать новый проект.

В ситуации с тяжелым кризисом внутри клуба, каталонская Барселона продолжает сохранять оптимизм относительно своего развития в ближайшем будущем, одним из ключевых компонентов которого является формирование костяка основной команды.

Ключевым моментом в данном вопросе является сохранение в обойме ключевых исполнителей, а дополнительным бонусом выступает тот факт, что "блаугранас" намерены продолжать традицию успешного привлечения к основному составу игроков из академии клуба.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, амбициозные планы Барселоны на ближайшее время заключаются в том, чтобы связать трех своих воспитанников новыми долгосрочными отношениями с клубом.

Речь идет о защитнике Рональде Араухо, а также полузащитниках Гави и Нико Гонсалесе, каждому из которых будет предложен контракт до 2026 года.

При этом, в условия соглашения с игроком линии обороны каталонцы также хотят вписать сумму отступных в 1 млрд евро.

Отметим, что уругваец на данный момент восстанавливается от повреждения берцовой кости, а два его испанских партнера по команде активно привлекаются Хави к проведению поединков.

Не так давно Гави и Нико приняли участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против Наполи (1:1).