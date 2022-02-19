Испания

Команды не смогли выявить победителя в матче чемпионата Испании.

Кадис в рамках поединка 25 тура чемпионата Испании принимал на своем поле Хетафе и сыграл вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря точному удару Майораля на стартовых минутах, на что Кадис ответил под занавес первого тайма голом Негредо.

Кадис — Хетафе 1:1

Голы: Негредо, 45+2 — Майорал, 6

Кадис: Ледесма — Акапо (Сальви Санчес, 79), Эрнандес, Фали Хименес (Кала, 65), Виктор Чуст — Эспино, Алькарас, Сан-Эметерио (Хосе Мари, 85) — Негредо, Лукас Перес, Лосано (Собрино, 79).

Хетафе: Сория — Суарес, Митрович (Кабако, 61), Джене, Куэнка — Янкто, Йокушлу (Флорентину, 61), Арамбарри — Оскар Родригес — Унал, Майорал (Сандро Рамирес, 68).

Предупреждения: Негредо, Эспино, Алькарас — Йокушлу, Арамбарри, Суарес, Янкто