Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс игры Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка двадцать пятого тура отправится в гости к Валенсии на Месталью.

Валенсия — Барселона

Воскресенье, 20 февраля, 17:15. Стадион Месталья, Валенсия. Главный арбитр встречи — Карлос Дель Серро Гранде.

Валенсия подходит к матчу на двенадцатой позиции турнирной таблицы с очень неудачной серией результатов. "Летучие мыши" не могут победить уже в шести поединках чемпионата Испании кряду. В минувшем туре левантийцы гостили у Алавеса и потерпели поражение со счетом 1:2, что не вселяет в команду уверенность.

Несмотря на серию неудачных результатов, Валенсия буквально за несколько туров может подняться на восьмое место турнирной таблицы, ведь дистанция до него составляет всего лишь четыре балла, однако вряд ли ближайшая встреча с Барселоной — именно тот поединок, в котором удастся улучшить свои позиции.

Барселона же продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. На данный момент команда Хави Эрнандеса расположилась на шестом место турнирной таблицы с 39 баллам, но имеет на одну-две игры меньше, чем у прямых конкурентов. В прошлом туре каталонцы играли против Эспаньола — встреча завершилась ничьей.

Также не стоит забывать, что среди недели Барселона провела изматывающий матч Лиги Европы против Наполи, а потому Хави придется проводить хоть какую-то ротацию, ведь уже вскоре ответная игра против неаполитанцев.

В таких условиях большой проблемой может стать переполненный лазарет - Умтити, Фати, Роберто, Бальде, Алвес, Пике — все они пропустят игру. Под вопросом также Ленгле, Депай и Араухо. Тренерский штаб Валенсии не сможет рассчитывать на Силлессена и Паулисту.

Отметим, что за последние пять матчей между этими командами было зафиксировано три победы Барселоны, ничья и триумф Валенсии.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Силлессен — Умтити, Фати, Роберто, Бальде, Алвес, Пике

Под вопросом: Паулиста — Ленгле, Депай, Араухо

Интересные факты:

Барселона не проигрывала в 15 из последних 16 выездных матчей против Валенсии во всех соревнованиях.

Барселона не проиграла в последних 8 выездных матчах (Ла Лига).

Валенсия не выиграла последние 6 матчей (Ла Лига).

Барселона забила как минимум 2 гола в последних 3 матчах против Валенсии во всех соревнованиях.