Испания

Коуч Реала рассказал о победе над Алавесом.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу над Алавесом в рамках Ла Лиги.

"Нам была нужна такая игра. Нам было сложнее в первом тайме, но мы демонстрировали свою приверженность на протяжении всех 90 минут. В первом тайме нам не хватало качества и движения в последней трети. Я сказал им об этом в перерыве, и после перерыва мы увидели улучшение. Мы сполна реабилитировались за поражение от ПСЖ.

Фанаты высказали свое недовольствие о нашем выступлении. Им не понравилось то, что они увидели в первом тайме, но затем им понравилась наша игра во втором. Никто не был счастлив в перерыве. Нам нужно было сделать больше, и болельщики были благодарны нам за это, и все были довольны тем, как мы выступили во втором тайме. Болельщики действительно поддержали нас, потому что они хотят, чтобы эта команда выиграла Ла Лигу и выступила наилучшим образом.

Незабить в первом тайме — это слабость. Это то, о чем мы говорили и что мы собираемся рассмотреть. Наши соперники сильно прессингуют в первом тайме, а после перерыва их интенсивность падает, и это делает нашу игру более комфортной", — сказал Анчелотти.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.