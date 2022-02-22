Испания

Бывший футболист мадридского Атлетико поделился воспоминаниями о своем испанском периоде карьеры.

Экс-футболист мадридского Атлетико, Челси и сборной Бразилии Филипе Луис высказался о своем периоде карьеры в Испании.

В частности, бразилец рассказал о своем противостоянии с Лионелем Месси.

"Я был агрессивен в игре против Месси, потому что его техника меня пугала. Думаю, ему тоже было сложно против меня играть. Важнейшим фактором противостояния является концентрация — против Барселоны Гвардиолы было сложно всем.

Депортиво? Я многому научился у Лотина, прежде всего игры на флангах. Он был очень терпелив со мной, я безумно благодарен ему за все", — приводит слова Филипе Луиса Marca.

Напомним, бразилец выступал за Атлетико в период с 2010 по 2014 год, выиграв с клубом чемпионат Испании и Кубок страны.

В данный момент Филипе Луис является игроком Фламенго.