Испания

Відбувся черговий двобій іспанського чемпіонату.

Завершився черговий матч 26-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Валенсія мінімально обіграла Мальорку з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у самому дебюті матчу, коли на четвертій хвилині результативним ударом відзначився бразильський захисник Габріель Пауліста.

Після 26 турів Валенсія набрала 33 очки і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Мальорки 26 балів після 25 ігор та 16 рядок.

Мальорка — Валенсія 0:1

Гол: Пауліста, 4.

Мальорка: Ріко — Маффео (Гонсалес, 62), Вальент, Раільо, Коста — Севілья (Пратс, 77), Санчес (Седлар, 71) — Кубо, Анхель Родрігес (Ндіайе, 62), Дані Родригес (Лі Кан Ін, 71) — Мурікі.

Валенсія: Мамардашвілі — Діакабі, Пауліста, Альдерете — Муса (Кошта, 78), Солер (Кемерт, 90+1), Рачіч (Гільямон, 77), Хіль (Андре Маркос, 90+1), Фулькье — Гомес, Дуро (Моріба, 57).

Попереждення: Кубо, Вальент, Коста — Хіль, Альдерете, Діакабі, Мамардашвілі, Моріба.

Вилучення: Моріба, 90+2 (друга жовта картка).