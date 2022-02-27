Испания

Завершився поєдинок Ла Ліги.

В двадцать шостому турі іспанської Ла Ліги Севілья приймала в рідних стінах Бетіс.

Підопічні Лопетегі провели потужний перший тайм, відправивши два м'ячі у ворота суперника. В середині першого тайму Ракітич реалізував пенальті, а згодом за п'ять хвилин до завершення першого тайму Ель-Хаддаді подвоїв перевагу нервіонців.

Подвійна заміна у складі Бетіса не допомогла "вердібланкос" зломати хід матчу. Лише на четвертій компенсованій хвилині за гостей відзначився Каналес.

Севілья - Бетис 2:1

Голи: Ракітич, 24 (пен.), Ель-Хаддаді, 41 — Каналес, 90+4

Попередження: Жордан, Акуна, Каналес, Родригес, Рубіаль Гарсія, Ель-Хаддаді, Аугустінссон, Реджес.