Испания

Відбувся черговий матч 27 туру іспанського чемпіонату.

У поєдинку 27-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко в гостях впевнено обіграв Бетіс з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли результативним ударом у складі "матрацників" відзначився Феліш. Проте наприкінці першого тайму господарі зрівняли рахунок зусиллями Тельо, який вийшов на заміну на 11 хвилині замість Гуардадо. Також зазначимо, що за першу половину матчу гості використали дві заміни: Карраско та Грізманн замінили Врсалько та Корреа.

У середині другого тайму команда Дієго Сімеоне вийшла вперед — на 61 хвилині дубль оформив Феліш, а остаточну крапку в матчі поставив Лемар, що вийшов на заміну, за десять хвилин до кінця зустрічі.

Після 27 турів Атлетіко набрав 48 очок і обігнав Бетіс, вийшовши на четверте місце в турнірній таблиці Прімери, а у "бетікос" 46 балів та п'ятий рядок.

Бетіс — Атлетіко 1:3

Голи: Тельо, 45+5 – Феліш, 2, 61, Лемар, 80.

Бетіс: Браво — Сабалі, Бартра, Руіс, Гуардадо (Тельо, 11) — Акуоку (Родрігес, 58), Карвальо — Руйбал, Фекір, Хоакін (Хуанмі, 66) — Іглесіас (Вілліан Жозе, 66).

Атлетіко: Облак — Врсалько (Карраско, 21), Феліпе, Хіменес, Мандава, Ренан Лоді (Лемар, 46) — Льоренте, Еррера, Де Пауль (Серрано, 83) — Корреа (Гризманн, 27), Феліш (Суарес, 83).

Попередження: Іглесіас, Акуоку, Бартра, Тельо, Руйбал — Еррера, Карраско, Льоренте.