Испания

Команда Сімеоне набрала три очки у непростій зустрічі.

Атлетіко в рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Кадіс і здобув перемогу з рахунком 2:1.

Підопічні Дієго Сімеоне відкрили рахунок уже на третій хвилині, але Негредо відновив паритет наприкінці тайму. Мадридці таки здобули перемогу завдяки голу Де Пауля в середині другого тайму.

Атлетіко — Кадіс 2:1

Голи: Феліш, 3, Де Пауль, 68 – Негредо, 45

Атлетико: Облак – Савіч, Хіменес, Рейнілду – Карраско (Корреа, 60), Коке (Лоді, 46), Еррера, де Пауль, Льоренте – Грізманн (Суарес, 60), Феліш.

Кадіс: Ледесма – Акапо, Ернандес, Віктор Чуст, Еспіно – Алькарас, Сан-Еметеріо (Лукас Перес, 73) – Собріно (Алекс Фернандес, 73), Негредо, Лосано, Ідрісі.