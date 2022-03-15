Испания

Луіс Енріке продовжить кар'єру в Іспанії.

Нападний Флуміненсе Луіс Енріке Андре з майбутього сезону приєднається до Бетісу.

Цей факт підтвердив президент бразильского клубу Маріо Біттенкур.

"Ми прийняли пропозицію Бетіса щодо Енріке через наше фінансове становище. Іспанці придбали 85 процентів прав на футболіста за 13 млн євро", — наводить слова функціонера Ніколо Скіра.

У поточному сезоні на рахуну бразильця 12 матчів за Флуміненсе у всіх турнірах, в яких він забив один м'яч та віддав чотири гольові передачі.