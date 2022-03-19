Испания

У нападника є м’язове пошкодження та шалена конкуренція за позицію на поле.

Головна подія футбольного вікенду — Ель Класіко між мадридським Реалом та каталонською Барселоною в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги — буде найбільш очікуваною дуеллю за весь ігровий тиждень.

Можливо, сподівається на свою участь у ній і нападник "вершкових" Еден Азар, проте цьому може завадити одразу кілька факторів.

Найголовніший з них — м’язове пошкодження, що його зазнав 31-річний гравець перед нещодавнім матчем його команди проти Мальорки (3:0).

Із іншого боку — Азар конкурує за позицію на полі з Вінісіусом Жуніором, проте теперішня форма бразильця не залишає жодних шансів його бельгійському колезі на те, щоб опинитися в стартовому складі команди Карло Анчелотті.

Таким чином, із моменту трансферу Едена до мадридського Реала влітку 2019 року, це може стати вже шосте Ель Класіко, у якому він не зможе взяти участь через проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що останнього разу бельгієць виходив на поле ще 19 лютого в матчі проти Алавеса на цілих п’ять хвилин ігрового часу.

У поточному сезоні на рахунку гравця наявна участь у 22 матчах Реала, у яких він спромігся забити гол та віддати дві гольові передачі.