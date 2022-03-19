Испания

Захисник "кажанів" погодився на продовження контракту.

Фланговий захісник Валенсії Хосе Гая близький до підписання нового контракту зі своїм клубом.

"Кажани" ведуть активні перемовини із оточення футболіста та очікується, що нова угода буде складена протягом найближчих тижнів, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначимо, що діючий контракт розрахований до літа 2023 року.

У поточному сезоні на рахунку Гая 17 матчів у Ла Лізі, в яких він відзначився двома забитими м'ячами, а також віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Валенсія зацікавлена в одному з захісників Лаціо.