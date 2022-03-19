Испания

Закінчився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У поєдинку 29 туру іспанської Ла Ліги Валенсія у гостях переграла Ельче з рахунком 0:1.

У першому таймі "летючі миші" були активніше господарів, забили гол, який відмінили після VAR.

Відкрили рахунок гості на 50 хвилині поєдинку. Гедеш скористався пасом від Солера за та забив гол.

Ельче — Валенсія 0:1

Гол: Гедеш, 50

Ельче: Бадія, Барраган (Хосан, 46), Роко, Дієго Гонсалес, Мохіка, Фідель (Каррільо, 76), Маскарель (Гуті, 67), Гумбау (Кіке Перес, 67), Мілья, Понсе (Моренте, 58), Бойє.

Валенсія: Мамардашвіли, Фулькье, Альдерете, Діакабі (Моріба, 48), Хесус Васкес, Гільямон, Гедеш (Елдер Кошта, 86), Солер, Муса (Рачіч, 72), Хіль (Черишев, 72), Максі Гомес (Дуро, 86).

Попередження: Барраган, Фулькье, Діакабі, Верду, Хіль.

Видалений: Мохіка