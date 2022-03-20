Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Райо Вальєкано — Атлетіко, Getty Images
20 марта 2022, 08:05
Мадридський Атлетіко в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги брав участь у гостьовому столичному дербі проти Райо Вальєкано, зрештою зіштовхнувшись із великими проблемами з точки зору здобуття потрібного результату. Команда Дієго Сімеоне зуміла вирвати перемогу за допомогою голу одразу після перерви, проте власне гру була вимушена завершувати вдесятьох.
Огляд матчу:
Райо Вальєкано — Атлетіко 0:1
Гол: Коке, 49
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, М. Суарес, Катена, Ф. Гарсія — Валентін, Комесана (Сісс, 62) — Бебе (Полазон, 62), Трехо (Сілла, 83), А. Гарсія — Гвардіола (Нтека, 76).
Атлетіко: Облак — Мандава, Хіменес, Савіч — Лоді (Кондогбія, 63), Еррера (Корреа, 64), Коке (Ермосо, 90+2), де Пауль, Льоренте — Фелікс (Л. Суарес, 64), Грізманн (Фелікс, 90+1).
Попередження: М. Суарес, Трехо — Лоді, Кондогбія, Коке, Облак, Савіч.
На 85-й хвилині був вилучений Анхель Корреа (Атлетіко) (неспортивна поведінка).
Джерело: MEGOGO.