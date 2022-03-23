Испания

Клуб вірить в успіх при діючому коучі.

Мадридський Реал не збирається звільняти головного тренера клубу Карло Анчелотті.

Як повідомляє Cadena SER, керівництво клубу абсолютно довіряє італійцю та бажає, щоб він залишився на своїй посаді до кінця контракту.

Незважаючи на критику від вболівальників та експертів після поразки від Барселони, мадридці не шукають заміну Анчелотті.

Нагадаємо, що італійський фахівець очолює Реал з літа 2021 року. Його угода з клубом розрахована до літа 2023 року.

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